Глава УЕФА о Суперлиге: никому не нужна эта конкуренция

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что проект Суперлиги прекращен, передает Info Libre.

«Суперлига де-факто прекращена. Никому не нужна эта конкуренция. Футбол так силен, потому что люди любят его. И потому что любой может мечтать играть в топ-соревнованиях», — сказал Чеферин.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее итальянский клуб назвал Суперлигу главной угрозой для национальных лиг.