Олимпийский чемпион рассказал, за что будет стоя аплодировать IIHF

Фетисов: сборная России не может себе позволить ехать на ОИ–2026 в серых маечках

Сборная России по хоккею не должна ехать на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Об этом «Газете.Ru» заявил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, подчеркнув, что будет стоя аплодировать Международной федерации хоккея (IIHF), если россиян допустят до Игр в полноценном статусе.

«Сборная России по хоккею – продолжатель победных традиций великих поколений хоккеистов. В свое время боялись четырех букв «СССР» на груди — а потом еще герб России был. Я считаю, что хоккейная сборная точно не должна ехать без флага, без гимна и без герба на груди.

Подачки я не воспринимаю. Они с нами играют как кошка с мышкой. Мы должны им дать понять: друзья, спасибо за подачки, посулы, но мы в ситуации, когда идет военный конфликт, не можем себе позволить какие-то серые маечки. Смогут ли они принять решение [допустить сборную России в полноценном статусе]? Сомневаюсь. Если смогут, то я буду стоя аплодировать этому решению», — сказал Фетисов.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

3-4 февраля проходит заседание совета IIHF. На нем, в том числе, должен обсуждаться вопрос допуска сборной России до участия в зимних Олимпийских играх — 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее в Латвии высказались о допуске сборной России по хоккею.