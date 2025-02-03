«Зенит» готов подписать еще одного дорогостоящего бразильца

Петербургский «Зенит» готовится совершить еще один дорогостоящий трансфер. Клуб готов предложить бразильскому «Фламенго» €30 млн за защитника Уэсли. Об этом сообщает журналист Пабло Рафаэль в своих социальных сетях.

Также он утверждает, что ранее «Фламенго» отклонил предложение в €25 млн, но «Зенит» хочет купить футболиста любой ценой.

В сезоне-2023/24 Уэсли сыграл в 51 матче во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Бразилец выступает на позиции правого защитника. Ранее до конца сезона выбыл игрок петербужцев Вячеслав Караваев.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

Ранее новичок «Зенита» вошел в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ.