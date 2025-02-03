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Адвокат рассказал, как побег главы фигурного катания Москвы из России повлияет на его дело

Адвокат Калинов: отъезд Абдурахманова не повлияет на ход дела против него
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Depositphotos

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов, на которого заведено заочное уголовное дело по статье «Мошенничество», будет привлечен к ответственности, несмотря на выезд из страны.

По его словам, никаких процессуальных помех отсутствие обвиняемого на территории России не ставит.

«Не проблема, что человек находится за пределами Российской Федерации. Против него все равно возбудят дело, выдвинут обвинение и начнут расследование, здесь нет ничего, что может этому помешать», — заявил Калинов.

В 2024 году Абдурахманов покинул Россию. По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

На текущий момент организация решает вопрос о назначении нового президента. Из-за соответствующего регламента выборы должны состояться не ранее мая 2025 года.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала решение предоставить российским фигуристам по одной квоте на Олимпиаде в мужском и женском одиночном катании.

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