Тарасова о квоте для российских фигуристов на ОИ: одному участвовать опасно

Татьяна Тарасова о квоте для российских фигуристов на ОИ: разбили нашу команду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала решение предоставить российским фигуристам по одной квоте на Олимпиаде в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду, передает «ВсеПроСпорт».

«Одному человеку участвовать очень опасно, серьезное давление. Так что они делают свое дело, разбили нашу команду», — сказала Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее российская фигуристка назвала свой главный страх.