Роналду признался, что его называли плаксой

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что в детстве его называли плаксой, передает Marca.

«Я всегда был раздражительным и стремился к большему. Я ненавидел проигрывать и плакал. Соседи звали меня плаксой. После поражений я плакал от злости», — сказал Роналду.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду установил уникальный рекорд в мировом футболе.