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Спорт

Ученик против учителя: «Арсенал» принимает «Манчестер Сити». LIVE

Футбол. АПЛ. 24-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

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Dylan Martinez/Reuters
Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» играют в заключительном матче 24-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Англия — Премьер-лига. 24-й тур
1-й тайм
02 февраля 19:30
Арсенал
Лондон, Англия
2' Эдегор
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Эмирейтс», Лондон, Англия
1-й тайм

2' Эдегор

26' Тимбер

2-й тайм
Трансляция
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34'

Аканджи совершает тактический фол.

32'

Аканджи бьет неточно головой после розыгрыша углового у ворот «Арсенала».

29'

Удар Эдегора из-за пределов штрафной блокирует Стоунз.

27'

Первое предупреждение в матче получает Тимбер за срыв атаки.

26'

Кай Хаверц не забивает в пустой угол ворот после очередной фазы удачного прессинга от его партнеров! Почти зеркальная голевой атака вышла у красно-белых, но отличиться немцу в этом эпизоде не удалось.

23'

Райя перевел мяч в перекладину после удара Гвардиола головой с углового! Очень крутая подача у Мармуша получилась, но не менее круто сыграл кипер «Арсенала»!

20'

Фоден классно обокрал Мартинелли и протащил мяч вперед, но наткнулся на Салибу и мяч упустил.

18'

Мармуш исполнил Арьена Роббена сейчас, сместившись на рывочке с левого фланга в центр с последующим ударом. Вышло сильно выше перекладины.

16'

Несмотря на большое с визуальной точки зрения преимущества у «Арсенала», по владению мячом перевес все же на стороне гостей — 56% против 44%.

13'

Хаверц исполнил стандартное положение из левого полуфланга, но ничего опасного из него не вышло.

12'

Савиньо нарушает правила на своей половине поля.

9'

Матеуш Нуньеш оказался в офсайде.

6'

Второй мяч оказывается в сетке ворот «Сити», правда Мартинелли из офсайда забивает.

5'

Стартовые минуты игры целиком и полностью остаются за столичной командой, фантастическое давление на ворота Эдерсона оказывают игроки «Арсенала».

2'

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Какое шикарное начало для хозяев, Мартин Эдегор открывает счет в сегодняшней игре с передачи Кая Хаверца! Запрессинговали «канониры» Мануэля Аканджи, который потерял мяч под давлением Троссарда!

19:30

Игра началась! Поехали!

19:25

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Фоден, Нуньеш, Силва, Мармуш, Савио, Холанд.

19:20

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Троссард, Хаверц, Мартинелли.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Начало встречи — в 19.30 мск.

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