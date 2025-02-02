Аканджи совершает тактический фол.
Аканджи бьет неточно головой после розыгрыша углового у ворот «Арсенала».
Удар Эдегора из-за пределов штрафной блокирует Стоунз.
Первое предупреждение в матче получает Тимбер за срыв атаки.
Кай Хаверц не забивает в пустой угол ворот после очередной фазы удачного прессинга от его партнеров! Почти зеркальная голевой атака вышла у красно-белых, но отличиться немцу в этом эпизоде не удалось.
Райя перевел мяч в перекладину после удара Гвардиола головой с углового! Очень крутая подача у Мармуша получилась, но не менее круто сыграл кипер «Арсенала»!
Фоден классно обокрал Мартинелли и протащил мяч вперед, но наткнулся на Салибу и мяч упустил.
Мармуш исполнил Арьена Роббена сейчас, сместившись на рывочке с левого фланга в центр с последующим ударом. Вышло сильно выше перекладины.
Несмотря на большое с визуальной точки зрения преимущества у «Арсенала», по владению мячом перевес все же на стороне гостей — 56% против 44%.
Хаверц исполнил стандартное положение из левого полуфланга, но ничего опасного из него не вышло.
Савиньо нарушает правила на своей половине поля.
Матеуш Нуньеш оказался в офсайде.
Второй мяч оказывается в сетке ворот «Сити», правда Мартинелли из офсайда забивает.
Стартовые минуты игры целиком и полностью остаются за столичной командой, фантастическое давление на ворота Эдерсона оказывают игроки «Арсенала».
ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Какое шикарное начало для хозяев, Мартин Эдегор открывает счет в сегодняшней игре с передачи Кая Хаверца! Запрессинговали «канониры» Мануэля Аканджи, который потерял мяч под давлением Троссарда!
Игра началась! Поехали!
«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Фоден, Нуньеш, Силва, Мармуш, Савио, Холанд.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Троссард, Хаверц, Мартинелли.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Начало встречи — в 19.30 мск.