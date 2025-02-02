Российский тренер раскритиковал поведение украинки после поражения

Российский тренер Виктор Янчук раскритиковал поведение украинской теннисистки Даяны Ястремской на церемонии награждения после поражения от россиянки Екатерины Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Его слова приводит ТАСС.

«Жаль, что в спорт вмешивается политика. Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Это неспортивное поведение, и если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принимать какие-то меры», — заявил Янчук.

Россиянка Екатерина Александрова в финале обыграла Ястремскую — 6:2, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Александрова выполнила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми. В активе Ястремской три подачи навылет, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во время церемонии награждения Ястремская поблагодарила всех, кто поддерживает Украину, и отказалась от фотографии с россиянкой.

Благодаря этой победе, Александрова поднялась на пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь будет занимать 25-ю строчку.

Ранее Александрова назвала особенным турнир в Австрии.