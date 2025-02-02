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Генеральной директор Единой лиги ВТБ оценила матч ЦСКА и «Зенита»

Корстин назвала матчи ЦСКА и «Зенита» классикой российского баскетбола
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала противостояние ЦСКА и «Зенита» классикой российского баскетбола. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Противостояние ЦСКА и «Зенита» — это классика российского баскетбола. Это та вывеска и те матчи, которые все болельщики ждут с нетерпением. Хочу отметить сегодня полный зал «Мегаспорта». Более 10 тысяч болельщиков создавали невероятную атмосферу на матче», — заявила Корстин.

2 февраля в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 79:66. Самыми результативными игроками встречи стали Трент Фрейзер из «Зенита» (27 очков), Мело Тримбл из ЦСКА (21), а также Дуэйн Бэйкон из «Зенита» (15).

Вернувшийся в лигу Алексей Швед провел на паркете 25 минут, набрал 9 очков и отдал 6 результативных передач.

Ранее чемпион Европы рассказал, как скажется на лиге возвращение Шведа.

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