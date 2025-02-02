Вратарь ЦСКА после перехода в «Спартак»: спартаковский стадион для меня один из самых любимых

Новичок «Спартака» Помазун: спартаковский стадион для меня один из самых любимых

Голкипер Илья Помазун, который 2 февраля перешел из московского ЦСКА в столичный «Спартак», высоко оценил стадион красно-белых, передает сайт красно-белых.

«Спартаковский стадион для меня один из самых любимых. Здесь невероятная атмосфера», — сказал Помазун.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в екатеринбургский «Урал». В сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее чемпион России в составе «Спартака» покинул «Химки».