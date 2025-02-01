Чемпион России в составе «Спартака» покинул «Химки»

Полузащитник Денис Глушаков покинул клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки». Об этом сообщила пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

«Благодарим Дениса за сотрудничество и желаем успехов!» — говорится в сообщении.

3 октября 2024 года Глушаков присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 13-е место, набрав в 18 матчах 16 очков.

Ранее Глушаков не исключил продолжения профессиональной карьеры.