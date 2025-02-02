Овечкин обновил рекорд НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив свой 56-й гол в ворота франшизы «Виннипег Джетс» / «Атланта Трешэрз».

Это является самым большим показателем среди всех игроков в матчах с командами одной франшизы.

«Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

«Вашингтон» в прошлом сезоне вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции с разностью заброшенных и пропущенных шайб — 37. В текущем регулярном чемпионате «Кэпиталз» идут на втором месте в лиге, набрав перед игрой с «Виннипегом» 74 очка после 51 матча. На один балл в общей турнирной таблице лиги «столичные» отстают как раз от «Виннипега».

Ранее Овечкин объяснил, почему «Вашингтон» проиграл «Виннипегу».