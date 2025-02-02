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Овечкин объяснил, почему «Вашингтон» проиграл «Виннипегу»

Овечкин связал неудачную игру «Вашингтона» с «Виннипегом» со страхом
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Geoff Burke/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» потерпели домашнее поражение от «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку на стартовом отрезке матча боялись брать инициативу. Об этом после игры заявил капитан «столичных» Александр Овечкин, чьи слова приводит пресс-служба клуба в соцсети «Х».

«Две лучшие команды играли — это всегда тяжелые матчи. В третьем периоде мы получили шанс уйти в овертайм, но вы знаете, что было дальше. Это была хорошая игра. В первом периоде мы как будто боялись что-то сделать, но во втором немного расслабились, стали больше контролировать шайбу. Было много моментов, много бросков, мы искали возможности забить», — констатировал россиянин.

«Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:4. При этом именно Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм.

Несмотря на неудачу команды, Овечкин обновил личную статистику и еще на шайбу приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Великий канадец за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, на счету Овечкина на данный момент 877 голов.

Ранее Овечкин высказался о своем необычном рекорде в НХЛ.

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