Иностранный футболист «Краснодара» рассказал о задачах команды на сезон РПЛ

Футболист «Краснодара» Тормена: будем бороться до конца за победу в РПЛ

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил, что команда будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Я абсолютно счастлив в этом клубе. С самого моего прихода мы находились в борьбе за титулы, как и сейчас. Также будем бороться до конца. Наша цель стать чемпионами», — сказал Тормена.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

В первом весеннем матче РПЛ «Краснодар» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что звездный сербский футболист перейдет в «Спартак».