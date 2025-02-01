Звездный сербский футболист перейдет в «Спартак»

Полузащитник итальянского «Торино» и сборной Сербии Иван Илич перейдет в «Спартак». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что в данный момент «красно-белые» уже согласовывают последние детали перехода. Сумма сделки составит €22 млн.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее экс-футболист раскритиковал Александра Кокорина за интервью.