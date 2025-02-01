Тренер «Зенита» рассказал, почему бразильский футболист решил покинуть команду

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал причину ухода из команды полузащитника Вендела, который с лета 2025 года будет выступать за бразильский «Ботафого», передает «Чемпионат».

«Вендел на протяжении последних лет изъявляет желание продолжить свою карьеру в другом чемпионате, вернуться домой. Клуб пошел навстречу», — сказал Семак.

Из «Зенита» в «Ботафого» отправятся сразу двое игроков. В январе петербургский клуб покинет Артур, а после завершения сезона-2024/25 в Бразилию улетит Вендел. Из «Ботафого» в «Зенит» перейдет Луиса Энрике.

В статусе лидера чемпионата России 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», который набрал 37 баллов.

Ранее экс-футболист поддержал уход Вендела из «Зенита».