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Российский футболист об уходе Вендела из «Зенита»: у бразильцев пропадает мотивация

Экс-футболист Гришин поддержал уход Вендела из «Зенита»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на новость о том, что футболист петербургского «Зенита» Вендел покинет команду летом 2025 года, передает «Чемпионат».

«Вендел — хороший футболист, но у бразильцев пропадает мотивация играть дальше. Она притупляется, ведь хочется чего-то нового. «Зенит» хочет вливать в команду новую кровь», — сказал Гришин.

Из «Зенита» в «Ботафого» отправятся сразу двое игроков. В январе петербургский клуб покинет Артур, а после завершения сезона-2024/25 в Бразилию улетит Вендел. Из «Ботафого» в «Зенит» перейдет Луиса Энрике.

В статусе лидера чемпионата России 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», который набрал 37 баллов.

Ранее российский тренер заявил, что некоторые легионеры «Зенита» устали от побед.

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