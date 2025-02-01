Чемпионов мира по фигурному катанию в составе сборной России похоронят в США

Чемпионов мира 1994 года по фигурному катанию в составе сборной России в соревнованиях спортивных пар Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США, рассказала мать фигуриста Ия Наумова ТАСС.

«Хоронить их будут в США, но тело Вадима еще не нашли», — сказала Наумова.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Тело Шишковой из воды реки Потомак уже достали водолазы.

Шишкова и Наумов выиграли в составе сборной России чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию. Сын пары Максим Наумов — фигурист, выступающий за сборную США.

Ранее сообщалось о том, что США помогут отправить тела жертв авиакатастрофы в Россию.