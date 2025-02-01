«Мотивация поймать»: российский боец о допинге в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в интервью бывшему чемпиону мира по боксу Григорию Дрозду заявил, что не стал бы употреблять допинг из-за вреда для здоровья, а также оценил антидопинговую систему в США.

«По факту, я не вижу для себя способов, как можно эту систему обмануть. Можно рисковать или договариваться с антидопинговой комиссией, быть ее любимчиком, но у них своя мотивация поймать, они за это деньги получают. Я не вижу для себя возможностей, как это можно сделать», — заявил он.

8 декабря 2024 года Волков потерпел поражение от французского бойца Сирила Гана на турнире UFC 310. Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28. Позднее Волков заявил, что женщина-судья несправедливо поступила при выставлении оценок.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее Волков назвал преимущество жизни в США.