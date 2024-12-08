Боец Волков обвинил женщину-судью UFC в украденной победе

Российский боец Александр Волков признался, что ему трудно принять произошедшее в бою с французом Сирилем Ганом, и отказался называть это поражением. Его слова приводит Sport24.

«Спасибо вам большое за то, что болели, проснулись этим утром, посмотрели бой. Я старался делать все, что мог. Жертвовал очень многими аспектами своей жизни, чтобы вас порадовать, но какая-то женщина из комиссии решила по-другому», — заявил Волков.

Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее президент UFC извинился перед Волковым из-за его поражения от Гана.