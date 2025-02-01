ЦСКА договорился о трансфере 18-летнего бразильца

Московский ЦСКА достиг договоренности с бразильским «Фламенго» о покупке 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана. Об этом сообщает издание O Globo.

По информации источника, сумма трансфера составит €8 млн. Для завершения сделки сторонам еще нужно согласовать личный контракт бразильского футболиста.

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб. На его счету четыре оформленных гола и пять результативных передач.

27 января Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке. По информации СМИ, ЦСКА отправил долг нидерландскому «Херенвену» за Эджуке через Виктора Давилу, который, в свою очередь, был должен клубу за самостоятельный выкуп контракта летом 2024 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА, главным тренером которого является Марко Николич, идет на шестом месте, набрав 31 очко. Отрыв от лидеров — «Краснодара» и «Зенита» — составляет восемь баллов.

Ранее в Италии сообщили, что звездный сербский футболист перейдет в «Спартак».