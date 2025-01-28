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Сборная России может сыграть на Кубке мира по хоккею в 2028 году

«Матч ТВ»: сборная России по хоккею может сыграть на Кубке мира — 2028
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Сборная России по хоккею может принять участие в Кубке мира в 2028 году. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник.

«НХЛ показывает, что она не участвует в политике, а думает только о хоккейном бизнесе. Если надо собрать сборную, в которой будут Александр Овечкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, — это сделают», — сказал источник.

Также он отметил, что решение еще не принято окончательно, заявив, что участие россиян — «бизнес-решение».

«Участие сборной России еще не утверждено, но предполагается. Это тоже бизнес‑решение. IIHF к этому не будет иметь отношения, ФХР и КХЛ — тоже», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести турнир пройдет без участия Международной федерации хоккея (IIHF).

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее российский хоккеист рассказал о жизни в США.

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