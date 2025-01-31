Главу Федерации фигурного катания Москвы могут лишить имущества

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов, на которого заведено заочное уголовное дело по статье «Мошенничество», может быть лишен имущества или иных материальных ценностей с целью компенсации нанесенного им вреда.

По его словам, в данной ситуации речь не будет идти о конфискации, так как она не подразумевается статьей УК РФ, по которой обвиняют Абдурахманова.

«Заочный арест — это мера пресечения в виде заключения под стражу. Как правило, если оно применяется, то впоследствии ведет к реальному наказанию в виде лишения свободы. По поводу конфискации имущества — это статья 104.4 Уголовного кодекса, по данной статье она не подразумевается, при этом возможно применение других законных мер для возмещения дохода, добытого преступным путем», — заявил Калинов.

В 2024 году Абдурахманов покинул Россию. По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

На сегодняшний момент организация решает вопрос о назначении нового президента. Из-за соответствующего регламента выборы должны состояться не ранее мая 2025 года. Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

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