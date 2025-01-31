Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу Федерации фигурного катания Москвы могут лишить имущества

Адвокат Калинов не исключил, что главу ФФКМ Абдурахманова могут лишить имущества
close
ФФКМ

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов, на которого заведено заочное уголовное дело по статье «Мошенничество», может быть лишен имущества или иных материальных ценностей с целью компенсации нанесенного им вреда.

По его словам, в данной ситуации речь не будет идти о конфискации, так как она не подразумевается статьей УК РФ, по которой обвиняют Абдурахманова.

«Заочный арест — это мера пресечения в виде заключения под стражу. Как правило, если оно применяется, то впоследствии ведет к реальному наказанию в виде лишения свободы. По поводу конфискации имущества — это статья 104.4 Уголовного кодекса, по данной статье она не подразумевается, при этом возможно применение других законных мер для возмещения дохода, добытого преступным путем», — заявил Калинов.

В 2024 году Абдурахманов покинул Россию. По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

На сегодняшний момент организация решает вопрос о назначении нового президента. Из-за соответствующего регламента выборы должны состояться не ранее мая 2025 года. Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала падение самолета в США.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами