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Обвиненному в мошенничестве главе фигурного катания Москвы предрекли реальный срок

Адвокат Калинов заявил, что главе ФФК Москвы Абдурахманову грозит 10 лет тюрьмы
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов, на которого заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», получит реальный срок.

«Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы. Все будет зависеть от тактики защиты. Конечно же, речь будет идти о реальном наказании, я уверен, что суд вынесет именно такое решение. Вопрос в сроке, здесь все будет зависеть от хода судебного разбирательства. Думаю, что итоговый срок будет варьироваться от пяти до семи лет тюремного заключения», — заявил Калинов.

В 2024 году Абдурахманов покинул Россию. По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

На сегодняшний момент организация решает вопрос о назначении нового президента. Из-за соответствующего регламента выборы должны состояться не ранее мая 2025 года. Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала падение самолета в США.

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