Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов, «Реал» сыграет с «Ман Сити»

«Реал» сразится с «Манчестер Сити» в стыковых матчах Лиги чемпионов

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоялась в швейцарском «Ньоне». В стыковых матчах Лиги чемпионов примут участие 16 команд, которые в общем этапе заняли места с девятого по 24-е.

Пары выглядят так: «Брест» — «ПСЖ» (оба — Франция), «Монако» (княжество «Монако», играет в Лиге 1) — «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия) — ПСВ (Нидерланды), «Милан» (Италия) — «Фейеноорд» (Нидерланды), «Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания), «Селтик» (Шотландия) — «Бавария» (Германия), «Брюгге» (Бельгия) — «Аталанта» (Италия), «Спортинг» (Португалия) — «Боруссия» (Германия).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Первые стыковые матчи — это же и 1/16 финала Лиги чемпионов — пройдут 11 и 12 февраля, ответные поединки будут сыграны 18 и 19 февраля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее стали известны результаты матчей заключительного тура Лиги Европы.