Стали известны результаты матчей заключительного тура Лиги Европы

В Лиге Европы завершились матчи восьмого тура. Всего за один день было сыграно 18 поединков, которые начались в одно время.

Испанский «Реал Сосьедад» одолел греческий ПАОК, за который выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ницца» и «Будё-Глимт» сыграли вничью — 1:1. «Андерлехт» дома» проиграл «Хоффенхайму», команды забили семь мячей на двоих — 3:4. «Манчестер Юнайтед» разобрался со «Стяуей», игра завершилась со счетом 2:0. «Атлетик» обыграл «Викторию Пльзень» — 3:1. «Мидтьюлланн» и «Фенербахче» сыграли вничью — 2:2. «Твенте» с минимальным счетом — 1:0 — переиграл «Бешикташ».

«Олимпиакос» одолел «Карабах» — 3:0. «Лион» и «Лудогорец» поделили очки — 1:1. «Ференцварош» обыграл «АЗ Алкмар» со счетом 4:3. «Брага» оказалась сильнее «Лацио» — 1:0. «Аякс» переиграл «Галатасарай» — 2:1. «Славия» и «Мальмё» сыграли вничью — 2:2. «Тоттенхэм» справился с «Эльфсборгом» — 3:0. «Маккаби» проиграл «Порту» — 0:1. «Рейнджерс» одержал победу над «Юнионом» — 2:1.

А также «Рома» одолела «Айнтрахт» — 2:0, а киевское «Динамо» переиграло РФШ — 1:0.

Ранее «Спартак» одолел «Краснодар» на Зимнем кубке РПЛ.