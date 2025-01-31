«Реал» сразится с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов! Впереди 1/16 финала Лиги Европы. LIVE

Прямо сейчас сетка выглядит вот так. Сеяные восемь узнают своих соперников уже после первого раунда.
Поехали! Тьяго открыл шарик с «Брюгге», который занял 24-е место. Португальский «Спортинг» идет в другую часть сетки, правую.
Приглашенной для проведения жеребьевки футбольной звездой сегодня будет Тьяго Алькантара, игравший за «Барселону» и «Баварию».
Педру Пинту и генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти, как всегда, руководят жеребьевкой и сейчас рассказывают о ее нюансах.
Ну а теперь представляют команды с роликами о них. Тех, кто занял места с девятого по 24-е. То есть тех, кто сыграет в раунде плей-ин, а по сути в 1/16 финала.
Жеребьевка в Ньоне начинается с демонстрации кадров последнего тура и того, как менялись расклады после голов в разных матчах. Красиво.
Игры 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут 11/12 и 18/19 февраля.
Пары будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Например, команды, занявшие 9-10-е места, встретятся с командами, которые заняли 23-24-е места; команды, занявшие 11-12-е место, встретятся с командами, которые заняли 21-22-е места, и так далее.
В стыковых матчах Лиги чемпионов примут участие 16 команд, которые в общем этапе заняли места с девятого по 24-е: «Аталанта», «Боруссия Дортмунд», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».