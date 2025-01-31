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Спорт

«Реал» сразится с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов! Впереди 1/16 финала Лиги Европы. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала. ОНЛАЙН
В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов, по итогам которых определятся все участники 1/8 финала турнира. В жеребьевке примут участие такие именитые клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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14:30

Ну а через полчаса ждем вас здесь же на жеребьевки Лиги Европы.

14:26

Прямо сейчас сетка выглядит вот так. Сеяные восемь узнают своих соперников уже после первого раунда.

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14:25

«Боруссия» Д (Германия) — «Спортинг» (Португалия).

14:25

«Аталанта» (Италия) — «Брюгге» (Бельгия).

14:24

«Бавария» (Германия) — «Селтик» (Шотландия).

14:24

«Реал Мадрид» (Испания) — «Ман Сити» (Англия)!

14:23

«Милан» (Италия) — «Фейенорд» (Нилерланды).

14:2

ПСВ (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия).

14:22

«Бенфика» (Португалия) — «Монако» (Франция).

14:22

«ПСЖ» — «Брест» — первая пара из Франции.

14:22

Ну а теперь мы узнаем пары плей-ин.

14:21

Французский «Брест» в левой части сетки, «Монако», также представляющий Лигу 1, — в правой.

14:20

Итальянский «Ювентус» в левой части сетки, «Фейеноорд» из Нидерландов — в правой.

14:19

Английский «Ман Сити» попадает в левую часть сетки, а шотландский «Селтик» в правую.

14:18

Поехали! Тьяго открыл шарик с «Брюгге», который занял 24-е место. Португальский «Спортинг» идет в другую часть сетки, правую.

14:15

Начинаться жеребьевка будет с несеяных команд. Снизу вверх по занятым местам.

14:14

Все готово к началу жеребьевки.

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14:12

Приглашенной для проведения жеребьевки футбольной звездой сегодня будет Тьяго Алькантара, игравший за «Барселону» и «Баварию».

14:08

Педру Пинту и генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти, как всегда, руководят жеребьевкой и сейчас рассказывают о ее нюансах.

14:07

Ну а теперь представляют команды с роликами о них. Тех, кто занял места с девятого по 24-е. То есть тех, кто сыграет в раунде плей-ин, а по сути в 1/16 финала.

14:05

Жеребьевка в Ньоне начинается с демонстрации кадров последнего тура и того, как менялись расклады после голов в разных матчах. Красиво.

14:00

Вот так выглядит сетка плей-офф. Для наглядности.

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13:55

Игры 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут 11/12 и 18/19 февраля.

Пары будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Например, команды, занявшие 9-10-е места, встретятся с командами, которые заняли 23-24-е места; команды, занявшие 11-12-е место, встретятся с командами, которые заняли 21-22-е места, и так далее.

13:50

В стыковых матчах Лиги чемпионов примут участие 16 команд, которые в общем этапе заняли места с девятого по 24-е: «Аталанта», «Боруссия Дортмунд», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня в 14.00 мск стартует жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов за право участвовать в 1/8 финала турнира.

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