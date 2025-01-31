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Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за голкипера ЦСКА

Журналист Карпов: «Спартак» заплатит €1,5 млн за голкипера ЦСКА Помазуна
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РИА Новости

Московский «Спартак» готов заплатить за голкипера столичного ЦСКА Илью Помазуна €1,5 млн. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

ЦСКА пошел навстречу 28-летнему голкиперу, согласившись отпустить его в стан прямого конкурента.

О том, что стороны близки к соглашению, 31 января написало издание РБК Спорт».

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в екатеринбургский «Урал». В сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

10 ноября главный тренер ЦСКА Марко Николич признался, что он лично отстранил голкипера Помазуна от тренировок с основной командой после того, как футболист заявил о своей готовности перейти в столичный «Спартак».

Ранее Неймар объявил о подписании контракта с новым клубом.

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