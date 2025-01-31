«Мои чувства не менялись»: Неймар объявил о подписании контракта с новым клубом

32-летний бразильский нападающий Неймар на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил о подписании контракта с «Сантосом».

«Я собираюсь подписать контракт с «Сантосом». Хочу поблагодарить болельщиков по всему миру, которые так сильно ждали этого момента. Прошло почти 12 лет с тех пор, как я покинул этот клуб, но мои чувства к нему никогда не менялись», — заявил он.

Неймар — выпускник академии команды, он выступал за основу «Сантоса» с 2009 по 2013 год.

28 января стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

Ранее стали известны результаты матчей заключительного тура Лиги Европы.