Голкипер ЦСКА переходит в «Спартак»

Московский «Спартак» договорился со столичным ЦСКА о трансфере российского голкипера Ильи Помазуна. Об этом пишет «РБК Спорт».

По информации источника, о сделке может быть объявлено в ближайшее время. Переход полностью согласован, сторонам осталось лишь подписать все необходимые документы.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в екатеринбургский «Урал». В сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

10 ноября главный тренер ЦСКА Марко Николич признался, что он лично отстранил голкипера Помазуна от тренировок с основной командой после того, как футболист заявил о своей готовности перейти в столичный «Спартак».

Ранее Неймар объявил о подписании контракта с новым клубом.