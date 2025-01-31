Мать чемпиона мира Наумова: он не мог вернуться в Россию насовсем

Чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые были в разбившемся в США пассажирском самолете, помогали родителям финансово. Об этом рассказала мать Наумова в комментарии kp.ru.

«Сын не мог вернуться в Россию насовсем. Потому что нужно было хотя бы до пенсии там доработать. А после пенсии он хотел вернуться. Он ведь давно уехал туда. Все дело в том, что когда он окончил институт, здесь не было работы никакой. А в США ему предложили хорошую работу», — поделилась она.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В самолете также находилась бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован. Также на борту находился бывший фигурист Александр Кирсанов, который в танцах на льду выступал за Россию, США и Азербайджан.

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