Опубликован список погибших фигуристов и тренеров в авиакатастрофе в США

Восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями были идентифицированы как жертвы авиакатастрофы в Вашингтоне, которая произошла в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом.

Фигуристы: Спенсер Лейн, Джина Хан, Эдди Чжоу, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг.

Тренеры: Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская.

Клуб любителей конькобежного спорта в Массачусетсе сообщил, что шесть членов его сообщества находились на борту. Речь идет о двух фигуристах, двух тренерах и двух родителях. Об этом пишет NBC Boston.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

Спасатели прибыли на место крушения спустя десять минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.