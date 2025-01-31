Стало известно, нашли ли тела чемпионов мира после авиакатастрофы в США

Тела чемпионов мира по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые находились на разбившемся в США пассажирском самолете, пока не найдены. Об этом «Матч ТВ» рассказала тренер спортсменов Людмила Великова.

«Пока судьба тел неизвестна. Не обнаружены. Но ведутся работы по поиску», — заявила она.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В самолете также находилась бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован. Также на борту находился бывший фигурист Александр Кирсанов, который в танцах на льду выступал за Россию, США и Азербайджан.

Ранее в США заявили, что между столкнувшимся самолетом и вертолетом не было сбоев связи.