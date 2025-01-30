В США заявили, что между столкнувшимся самолетом и вертолетом не было сбоев связи

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что сбоев связи между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 и военным вертолетом, которые столкнулись над Вашингтоном, не было. Об этом пишет NBC Washington.

«Что-то здесь пошло не так. Я с нетерпением жду времени и момента, когда мы сможем предоставить вам эту информацию, но сейчас я не хочу это комментировать», — заявил он.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В СМИ появилась информация, что на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская.

Спасатели прибыли на место крушения спустя десять минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.