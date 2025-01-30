«Жестокая гримаса судьбы»: Губерниев об авиакатастрофе в США

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой над Вашингтоном, которая произошла в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом. Его слова приводит «Советский спорт».

«Горе не имеет национальностей. Жестокая гримаса судьбы: Америка дала людям вторую жизнь, и она же эту жизнь забрала. Я соболезную вместе со всем миром. Чудовищная трагедия практически в центре Вашингтона», — заявил он.

На борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Официальный список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

Ранее в США заявили, что между столкнувшимся самолетом и вертолетом не было сбоев связи.