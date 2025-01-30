Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Вашингтоне, на борту которого были фигуристы и тренеры сборной США.

«Соболезнуем родным и близким, а также Ассоциации фигурного катания США, которая в катастрофе потеряла талантливых спортсменов-юниоров и квалифицированных тренеров. Некоторые из них были нашими соотечественниками», — говорится в сообщении.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

По данным Mash, на борту разбившегося лайнера, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.

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