Эксперт объяснил, почему могла случиться авиакатастрофа в США

Австралийский авиационный аналитик Джеффри Томас рассказал, что самолет, на котором летели фигуристы и тренеры сборной США, мог потерпеть крушение из-за сложного захода на посадку в аэропорту Вашингтона, передает CNN.

«Это не только один из самых загруженных, но и самый сложный аэропорт. Там есть и военные, и коммерческие воздушные судна. Есть ограничения на полеты, где вы можете летать. Есть требования к тому, как быстро самолеты должны приземляться и взлетать», — сказал Томас.

Пассажирский самолет, на котором летели фигуристы и тренеры сборной США, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

Спасатели прибыли на место крушения спустя 10 минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

Ранее американский фигурист не попал на борт самолета, который позднее разбился.