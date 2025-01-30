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Бывшая российская фигуристка заявила, что не летела в самолете, который упал в Вашингтоне

Фигуристов Ефимовой и Митрофанова не было на борту разбившегося в США самолета
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Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Фигуристка Алиса Ефимова, выступающая за США в парном катании с Мишей Митрофановым, рассказала, что ее не было на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, передает «Матч ТВ».

«Меня и партнера на борту этого самолета не было. Я и Миша вернулись из Уичито в понедельник», — сказала Ефимова.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего самолета были спортсмены.

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