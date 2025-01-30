Американского фигуриста российского происхождения не было в самолете, который упал в Вашингтоне

Фигурист Максим Наумов не был на борту упавшего в США самолета

Американский фигурист Антон Спиридонов рассказал, что фигурист Максим Наумов не был в самолете, который потерпел крушение в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Максима Наумова не было на борту, он улетел из Уичито в понедельник. Он был в аэропорту вместе со мной, проходил через охрану в одно и то же время. А его родители, возможно, были», — сказал Спиридонов.

Родителями Максима Наумова являются тренеры по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Сообщалось, что они были в упавшем самолете.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

Ранее Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего самолета были спортсмены.