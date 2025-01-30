Российские чемпионы мира находились на борту упавшего в США самолета

Sports: фигуристы Шишкова и Наумов находились в самолете, упавшем в Вашингтоне

Чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, который потерпел крушение в США, передает Sports.

Спортсмены летели из города Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Шишкова и Наумов выиграли в составе сборной России чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию в паре.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось о том, что на борту потерпевшего крушение самолета в США, возможно, были экс-российские тренеры по фигурному катанию.