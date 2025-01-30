В Лиге чемпионов установлен рекорд XXI века

В восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 29 января, был установлен рекорд результативности игрового дня в XXI веке, передает «Чемпионат» со ссылкой на Opta Sport.

За 18 матчей было забито 64 мяча. За всю историю турнира это второй результат. Рекорд одного игрового дня был установлен 16 сентября 1970 года в первом раунде Кубка европейских чемпионов сезона-1970/1971. Тогда за 16 матчей команды забили 66 мячей.

По итогам общего этапа напрямую в 1/8 финала вышли английский »Ливерпуль, каталонская «Барселона», английский «Арсенал», итальянский «Интер», испанский «Атлетико» (18), немецкий «Байер», французский «Лилль» и английская «Астон Вилла».

В 1/16 финала сыграют итальянская «Аталанта», немецкая «Боруссия» (Дортмунд), испанский «Реал», немецкая «Бавария», итальянский «Милан», нидерландский ПСВ, французский «ПСЖ», португальская «Бенфика», французские «Монако» и «Брест», нидерландский «Фейеноорд», итальянский «Ювентус», шотландский «Селтик», английский «Манчестер Сити», португальский «Спортинг», бельгийский «Брюгге».

Ранее «Манчестер Сити» вышел в плей-офф ЛЧ, одержав волевую победу.