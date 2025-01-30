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«Манчестер Сити» вышел в плей-офф ЛЧ, одержав волевую победу

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Брюгге» и вышел в плей-офф ЛЧ
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Global Look Press

Английский «Манчестер Сити» обыграл бельгийский «Брюгге» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Для выхода в стадию плей-офф англичанам нужна была только победа. Однако, после первого тайма коллектив Пепа Гвардиолы уступал: хавбек «Брюгге» Рафаэль Онидика отличился на 45-й минуте. «Сити» удалось перевернуть игру после перерыва. На 53-й минуте счет сравнял Матео Ковачич, на 62-й минуте Йоэль Ордонез срезал мяч в свои ворота, а окончательный счет установил Савиньо на 77-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В итоговой таблице «Манчестер Сити» занял 22-е место, набрав 11 очков и сыграет в 1/16 финала. «Брюгге» оказался на последней строчке, которая выводит в плей-офф, 24-й. У коллектива также 11 очков.

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