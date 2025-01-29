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Бывший игрок сборной России назвал главное разочарование Лиги чемпионов

Экс-футболист Деменко: не ожидал, что команда Гвардиолы может так посыпаться
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Hannah McKay/Reuters

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре английского «Манчестер Сити», который может сенсационно не попасть в плей-офф Лиги чемпионов и является главным разочарованием турнира на данный момент.

«После последних матчей, где «Ман Сити» выигрывал 2:0 у «ПСЖ», но проиграл 2:4… Честно, не ожидал от Гвардиолы, что его команда может вот так посыпаться. Но все возможно. Пока у них что-то не получается ни в чемпионате Англии, ни в Лиге чемпионов. Как-то у них не выходит игра на два фронта в этом сезоне», — считает Деменко.

После семи сыгранных туров «Манчестер Сити» с восемью очками занимает 25-е место в таблице Общего этапа Лиги чемпионов, в котором участвуют 36 команд. В плей-офф выходят первые 24. В заключительном туре «горожане» на своем поле принимают бельгийский «Брюгге», имеющий 11 баллов. В случае победы команда Хосепа Гвардиолы гарантированно выйдет в плей-офф, но любой другой исход оставит ее за бортом кубковой части турнира.

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