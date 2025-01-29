Бывший футболист сборной России назвал плюсы и минусы нового формата Лиги чемпионов

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, насколько удачным получился новый формат Лиги чемпионов.

«Формат нравится, достаточно много игр. Единственное, все не успеваешь, поэтому смотришь специальный формат – симулкаст. Так все легче воспринимается и интереснее смотрится, чем, когда один матч. А раньше смотрели только одну определенную игру и ее анализировали. Будем надеяться, что все гранды останутся и мы получим интереснейший плей-офф в новом формате Лиги чемпионов», — рассказал Деменко.

С сезона-2024/25 Лига чемпионов проходит в новом формате, где 36 клубов играют в одном турнире Общий этап в восемь туров, по итогам которых первые восемь команд выходят сразу в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места коллективы попадают в раунд плей-ин. Команды, финишировавшие с 25-го по 36-е места, вылетают из соревнований. Перед заключительным туром один из фаворит Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» идет на 25-й позиции.

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