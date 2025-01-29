Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист сборной России назвал плюсы и минусы нового формата Лиги чемпионов

Экс-футболист Деменко: нравится новый формат Лиги чемпионов
close
Global Look Press/Keystone Press Agency

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, насколько удачным получился новый формат Лиги чемпионов.

«Формат нравится, достаточно много игр. Единственное, все не успеваешь, поэтому смотришь специальный формат – симулкаст. Так все легче воспринимается и интереснее смотрится, чем, когда один матч. А раньше смотрели только одну определенную игру и ее анализировали. Будем надеяться, что все гранды останутся и мы получим интереснейший плей-офф в новом формате Лиги чемпионов», — рассказал Деменко.

С сезона-2024/25 Лига чемпионов проходит в новом формате, где 36 клубов играют в одном турнире Общий этап в восемь туров, по итогам которых первые восемь команд выходят сразу в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места коллективы попадают в раунд плей-ин. Команды, финишировавшие с 25-го по 36-е места, вылетают из соревнований. Перед заключительным туром один из фаворит Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» идет на 25-й позиции.

Ранее «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами