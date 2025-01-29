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Стали известны подробности о возрождении «Анжи»

В минспорта Дагестана заявили, что возрожденный «Анжи» будет частным проектом
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twitter.com/fc_anji

Заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов рассказал, что «Анжи» после возвращения в профессиональный футбол будет финансироваться за счет частных средств, однако отметил, что никаких подробностей не знает. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надеемся, клуб будет существовать и дальше. Нет, никто не владеет информацией [о новых владельцах]. В федерацию футбола, в наше министерство спорта никто не обращался. Это частные инвесторы, я их не знаю», — заявил он.

Клуб был создан в 1991 году. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса. 5 июня, в день последнего матча «Анжи» во Втором дивизионе ФНЛ, у всех сотрудников клуба закончились контракты.

Осенью 2024-го клуб был возрожден, а текущий сезон команда проводит в Любительской лиге Дагестана. 28 января стало известно, что команда планирует выступать в третьем дивизионе чемпионата России.

В сезоне-2012/2013 «Анжи» стал бронзовым призером чемпионата России. Дважды команда выходила в финал Кубка страны, а также доходила до 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее был назван самый проверяемый на допинг футбольный клуб в России.

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