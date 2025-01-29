«Спартак» призвали купить нового вратаря

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Спартаку» необходим после разрыва контракта с Александром Селиховым новый голкипер.

По его словам, им должен стать молодой и талантливый вратарь.

«Если у Максименко появится конкурирующий вратарь, то это будет очень хорошо, во всяком случае, точно никому хуже от этого не станет. Конечно, это должен быть кто-то молодой, чтобы набирался опыта, помогал в тренировочной работе. Смысла брать ровесника или опытного голкипера нет «Спартаку», — заявил Масалитин.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

Ранее легенда ЦСКА заявил, что «Спартак» не станет расставаться с ключевым защитником.