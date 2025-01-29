Легенда ЦСКА заявил, что «Спартак» не станет расставаться с ключевым защитником

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник сборной Сербии Срджан Бабич вряд ли покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно.

По его мнению, футболист договорится о продолжении сотрудничества со столичной командой, при этом вероятность отъезда Бабича на Ближний Восток все же имеется.

«Это могут быть и агентские игры. Может быть, кто-то хочет так поторговаться насчет нового контракта. Продали же зенитовцы Клаудиньо за 20 миллионов, так что здесь «Спартак» тоже может на это пойти. Но у них нет проблем с деньгами, им эти 10 миллионов погоды не сделают. Если будут кого-то искать взамен, если Бабич попросит отпустить, сказав, что заработает там денег до конца жизни, то тогда пожалуйста. Но здесь надо договариваться игроку и клубу», — заявил Масалитин.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

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