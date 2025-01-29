Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА заявил, что «Спартак» не станет расставаться с ключевым защитником

Экс-игрок ЦСКА Масалитин не исключил уход Бабича из «Спартака» за большие деньги
close
Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник сборной Сербии Срджан Бабич вряд ли покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно.

По его мнению, футболист договорится о продолжении сотрудничества со столичной командой, при этом вероятность отъезда Бабича на Ближний Восток все же имеется.

«Это могут быть и агентские игры. Может быть, кто-то хочет так поторговаться насчет нового контракта. Продали же зенитовцы Клаудиньо за 20 миллионов, так что здесь «Спартак» тоже может на это пойти. Но у них нет проблем с деньгами, им эти 10 миллионов погоды не сделают. Если будут кого-то искать взамен, если Бабич попросит отпустить, сказав, что заработает там денег до конца жизни, то тогда пожалуйста. Но здесь надо договариваться игроку и клубу», — заявил Масалитин.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

Ранее товарищеский матч сборной России против Малайзии предложили сыграть дома.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами