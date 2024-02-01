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Пилот «Формулы-1» Хэмилтон решил перейти в «Феррари»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон перейдет в «Феррари»

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Reuters

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон решил уйти из команды «Мерседес» и подписать контракт с «Феррари». Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, гонщик может перейти в состав «Феррари» перед сезоном 2025 года, несмотря на двухгодичный контракт с Mercedes.

Утверждается, что решение титулованного британца застало руководство «Мерседеса» врасплох.

Издание считает, что Хэмилтон хотел бы закончить карьеру в «Феррари», взять восьмой титул и таким образом «увеличить собственную легендарность».

Льюис Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года.

До этого сообщалось, что трехкратному чемпиону «Формулы-1» 26-летнему Максу Ферстаппену не разрешили арендовать спорткар из-за того, что он слишком молод. По местным правилам, для этого клиент должен быть не моложе 30 лет.

Ранее «Газета.ru» рассказывала, почему Шумахер — величайший гонщик в истории.

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