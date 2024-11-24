Ферстаппен в четвертый раз подряд выиграл «Формулу-1»

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам Гран-при Вегаса в четвертый раз подряд выиграл чемпионат мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».

Спортсмен досрочно оформил чемпионский титул за два этапа до окончания сезона, став недосягаемым в турнирной таблице от пилота «Макларена» Ландо Норриса, который располагается на второй позиции. Гран-при Вегаса Фрестаппен завершил на пятом месте, Норрис — на шестом.

Ферстаппен сравнялся по количеству побед в сезонах «Формулы-1» с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем, до этого голландец побеждал в 2021, 2022 и 2023 годах. В истории серии гонщика «Ред Булла» по общему числу чемпионств опережают лишь Хуан-Мануэль Фанхио (пять побед) и Михаэль Шумахер с Льюисом Хэмилтоном (семь побед).

Также Ферстаппен — рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Победу в Гран-при Вегаса одержал Джордж Расселл из «Мерседеса», быстрее всех преодолев дистанцию в 50 кругов.

Ранее Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Вегаса.