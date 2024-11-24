Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ферстаппен в четвертый раз подряд выиграл «Формулу-1»

Пилот «Ред Булла» Ферстаппен в четвертый раз подряд выиграл «Формулу-1»

close
Global Look Press

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам Гран-при Вегаса в четвертый раз подряд выиграл чемпионат мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».

Спортсмен досрочно оформил чемпионский титул за два этапа до окончания сезона, став недосягаемым в турнирной таблице от пилота «Макларена» Ландо Норриса, который располагается на второй позиции. Гран-при Вегаса Фрестаппен завершил на пятом месте, Норрис — на шестом.

Ферстаппен сравнялся по количеству побед в сезонах «Формулы-1» с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем, до этого голландец побеждал в 2021, 2022 и 2023 годах. В истории серии гонщика «Ред Булла» по общему числу чемпионств опережают лишь Хуан-Мануэль Фанхио (пять побед) и Михаэль Шумахер с Льюисом Хэмилтоном (семь побед).

Также Ферстаппен — рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Победу в Гран-при Вегаса одержал Джордж Расселл из «Мерседеса», быстрее всех преодолев дистанцию в 50 кругов.

Ранее Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Вегаса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами