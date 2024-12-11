Были названы лучшие пилоты «Формулы-1» в нынешнем году

Издание Autosport опубликовало свой рейтинг пилотов «Формулы-1» в 2024 году.

Лучшим был признан четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». На втором месте оказался Шарль Леклер из «Феррари», а тройку лидеров замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Последние две строчки в топ-10 заняли ветераны Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», и Фернандо Алонсо из «Астон Мартина».

В последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен из «Ред Булла» после штрафа в 10 секунд из-за столкновения с австралийцем Оскаром Пиастри финишировал лишь шестым, однако это не помешало ему стать чемпионом мира в четвертый раз подряд.

Нидерландец также является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

В общем зачете Ферстаппен набрал 437 очков. Вторым стал Норрис с 374 баллами, третьим — Шарль Леклер (356 очков). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял седьмое место в общем зачете, в его активе 223 балла.

Ранее пилот «Макларена» выиграл последний этап Гран-при «Формулы-1» в сезоне — 2024.